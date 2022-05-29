Bahçelievler Belediyesi'nden üniversite adaylarına moral pikniği - Haberler

Bahçelievler Belediyesi'nden üniversite adaylarına moral pikniği

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi YKS sınavına hazırlanan üniversite adayı öğrencilerine moral motivasyon pikniği düzenledi. Pikniğe 17-23 yaş aralığında yaklaşık 300 öğrenci katıldı.

Bahçelievler Belediyesi YKS sınavına hazırlanan üniversite adayı öğrencilerine moral motivasyon pikniği düzenledi. Sarıyer Belgrad Ormanı'nda Bahçelievler Belediyesi'ne ait mesire alanındaki pikniğe 17-23 yaş aralığında yaklaşık 300 öğrenci katıldı. Sınav öncesi moral motivasyon pikniğinde çeşitli yarışmalar yapılarak üniversite adaylarına sürpriz hediyeler verildi. DJ showla keyifli dakikalar yaşayan öğrenciler sınav stresini üzerlerinden attılar. Mesire alanında genç adaylarla bir araya gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır YKS sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar diledi. Eğlenceli vakit geçirdiklerini belirten öğrenciler etkinlikten dolayı Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'a teşekkür etti. Etkinliklerin devamını isteyen üniversite adayları sınav streslerinin düştüğünü de belirtti.

"Biz her zaman genç arkadaşlarımızın yanındayız"

Gençlerin her zaman yanında olduğunu söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Biz her zaman genç arkadaşlarımızın yanındayız. Böyle bir destek olmak moral motivasyon olması için böyle bir etkinlik planladık. Bundan sonra da buraya hafta içinde hafta sonunda aynı sistemimizden kayıt yaptıran arkadaşlar, büyükleriniz de buraya gelebilirler. KPSS'nin harçlarını veriyoruz. Üniversite okuyan Bahçelievler'de oturanlara da harçlık veriyoruz. Önemli olan eğitim kalitenizi arttırmak. Hem eğitim hem kültür hem sanat hemde spor diyoruz" diye konuştu.

"Belediyenin düzenlediği etkinlikte çok eğleniyoruz"

Belediyenin düzenlediği etkinlikte eğlendiğini belirten Berfin Gülsüm Yalçın, "Çok teşekkür ederiz çok güzel etkinlikti doğa ile iç içeyiz oyunlar spor zaten sporu çok seviyorum. 8 sene voleybol oynadım benim için çok güzel ve anlamlı oldu. Belediyenin düzenlediği etkinlikte çok eğleniyoruz sınav stresimizi aldı resmen. Müzik ve spor tekrardan şok teşekkür ederiz sınava bomba gibi gireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Etkinlik hepimiz için değişik oldu"

Etkinlikte eğlenceli vakit geçirdiğini dile getiren Salih Akar, "Başkanımıza çok teşekkür ederim çok güzel etkinlik oldu birazdan voleybol maçımız var onu bekliyoruz inşallah şampiyon olacağız. Sınava 20 gün var bu etkinlik hepimiz için değişik oldu güzel oldu" dedi.