Bağımsızlık Seferberliği Protokolü İmzalandı

Yeşilay tarafından hayata geçirilen "Bağımsızlık Seferberliği" kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile Yeşilay Ağrı Şubesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan tarafından imzalanan protokole göre, sağlıklı ve dirençli bir toplum oluşturmak için Bağımsızlık Seferberliğinin hayata geçirildiği kampanya ile ülke genelinde olduğu gibi AİÇÜ'de de toplumsal farkındalığı artırarak öğrencilere ulaşılması hedefleniyor.

"Hepimiz için bağımsız gelecek" sloganıyla başlatılan Bağımsızlık Seferberliği ile ülkemizde bağımlılıkla mücadelede alanında kapsamlı bir farkındalık kampanyası başlatıldı. Bağımlılıkla mücadele konusunda AİÇÜ de imzaladığı bu protokol ile kampanyanın paydaşı oldu.

Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut yaptığı açıklamada, bağımlılığın sadece birey için değil, aileler, toplumlar ve tüm insanlık için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

"Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak Bağımsızlık Seferberliğinde Biz de Varız" diyen Prof. Dr. Karabulut, tüm öğrencileri bağımsızlık seferberliğine katkıda bulunmaya davet etti.

Prof. Dr. Karabulut, iş birliği dolayısıyla Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan ve ekibine teşekkür etti.

Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Aslan ise protokole ve üniversite gençliğine desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Karabulut'a teşekkür ettiğini belirtti. - AĞRI