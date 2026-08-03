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Kur'an Kursu Öğrencilerine Bağımlılıkla Mücadele Semineri

Kur'an Kursu Öğrencilerine Bağımlılıkla Mücadele Semineri
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Afyonkarahisar İl Müftülüğü ve Yeşilay iş birliğiyle düzenlenen seminerlerde, Kur'an kursu öğrencilerine 'Gelişen Dünyada Bağımlılıklar' temasıyla bağımlılık türleri, korunma yöntemleri ve akran baskısına karşı hayır diyebilme becerisi anlatıldı. Yoğun ilgi gören programlar soru-cevap ile sona erdi ve katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü ile Yeşilay iş birliğinde, Kur'an kursu öğrencilerine yönelik bağımlılıkla mücadele farkındalık seminerleri düzenlendi.

Deper Sultan Kur'an Kursu, Altınoluk Metin Yurter Yatılı Kız Kur'an Kursu ve Çakıcıoğlu Şehitler Camii'nde gerçekleştirilen seminerlerde, "Gelişen Dünyada Bağımlılıklar" teması ele alındı.

Seminerlerde katılımcılara, "Bir kereden çok şey olur" mesajı kapsamında bağımlılık türleri, bağımlılıktan korunma yöntemleri ve akran baskısına karşı "hayır diyebilme" becerisinin önemi hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programlar, soru-cevap bölümünün ardından sona ererken, katılımcılara bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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