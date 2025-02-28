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Bağımlılıkla Mücadele İçin Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Bağımlılıkla Mücadele İçin Farkındalık Eğitimi Düzenlendi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen 'Bağımlı Olma, Geleceğe Umut Ol' eğitimi, bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratmayı amaçladı. Eğitimde, bağımlılığın türleri ve korunma yöntemleri ele alındı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ), gençleri bilinçlendirmek ve bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Bağımlı Olma, Geleceğe Umut Ol' eğitimi gerçekleşti.

Eğitim programı; BŞEÜ, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bilecik Yeşilay Şube Başkanlığı, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Uzmanları ve Bilecik Valiliği Açık Kapı Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi. Programda, bağımlılıkla mücadeleye yönelik önleyici çalışmalar, bağımlılık türleri, bireysel korunma yöntemleri ve bağımlılıkla mücadelede toplumsal dayanışmanın önemi ele alındı.

Katılımcılar, uzmanlardan madde bağımlılığı, tütün ve alkol bağımlılığı, dijital bağımlılık gibi konularda kapsamlı bilgiler alarak, bağımlılıkla mücadelede alınması gereken önlemler hakkında bilinçlendirildi. Ayrıca, bağımlılıkla mücadele sürecinde YEDAM gibi destek birimlerinin sunduğu hizmetler tanıtıldı.

Bağımlılıkla mücadelede bireysel, kurumsal destek mekanizmalarının önemi vurgulanırken, vatandaşlarla en üst düzeyde iletişim kurarak taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınmasıyla birlikte sonuçlandırılmasını amaçlayan Açık Kapı hizmet anlayışına değinildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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