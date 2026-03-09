Bağdat Uluslararası Havalimanı içindeki ABD üssüne İHA saldırısı

Irak'taki Bağdat Uluslararası Havalimanı yerleşkesi içinde bulunan ABD'ye ait Victoria Üssü'ne gerçekleştirilen bir insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiği bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı yerleşkesi içindeki ABD'ye ait Victoria Üssü'ne İHA saldırısı yapıldığı bildirildi. Irak basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre; saldırı hava savunma sistemleri tarafından önlendi. Herhangi bir hasar ya da yaralanma bildirilmezken, saldırının arkasında kimin olduğuna dair açıklama yapılmadı. İHA'nın önlendiği anlara ait görüntüler ise amatör kameralara yansıdı.

Daha önce de hedef olmuştu

Irak basını, geçen hafta Victoria Üssü'ne 2 İHA ile saldırı gerçekleştirildiğini bildirmişti. İHA'lardan birinin üssün özel operasyon bölgesinin içine düştüğü, diğerinin ise ABD hava savunma sistemleri tarafından önlendiği aktarılmıştı. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı