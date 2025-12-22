Haberler

Bafra SYDV 2025 Mütevelli Heyeti üyeliği seçimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 2025 yılı Mütevelli Heyeti üyeliği seçimleri gerçekleştirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 2025 yılı Mütevelli Heyeti üyeliği seçimleri gerçekleştirildi.

Bafra SYDV Mütevelli Heyeti seçimi; Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi, Muharip Gaziler Bafra Şubesi, Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Bafra Şubesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şubesi, Bafra İnsani Yardım Derneği, Türk Kızılay Bafra Şubesi, 75. Yıl Huzurevi Derneği, Türkiye Yardım Sevenler Derneği ve Bafra Umut Derneğinin katılımıyla yapıldı.

Seçimde Türk Kızılay Bafra Şubesi ile Bafra Umut Derneği aday oldu. Kullanılan 9 oyun 6'sını alan Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, 2026 yılı SYDV Mütevelli Heyeti üyeliğine seçildi.

Öte yandan muhtarlar arasında yapılan seçimde ise 114 muhtar oy kullandı. Seçim sonucunda İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Fatih Yıldız ile Türkürük Köyü Muhtarı Mehmet Kavak, eşit oy alarak SYDV Mütevelli Heyeti üyesi olmaya hak kazandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye'de SDG, ordu ve sivillere saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

Komşuda ortalık karıştı, teröristlere anında müdahale geldi
Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı

Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı
Özel hastanede skandal görüntüler! Hastaya ait milyonluk araçla drift attı

Özel hastanede skandal! Hastaya ait milyonluk araçla drift attı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

İrfan'a büyük şok! Fener kariyeri bitti
Beşiktaş'ın golcü hedefi eski Antalyasporlu Haji Wright

Türkiye'de de oynamıştı! İngiltere'de 9 gol atan yıldızı istiyor
THY, Erivan'a direkt seferlere başlıyor

Bir ilk geldi! THY, yanı başımızdaki ülkeye direkt seferlere başlıyor
Gülhan'ın cinayet şüphelisinin kuyumcuya altınları satarken görüntüleri ortaya çıktı

Vahşi cinayetin ardından soluğu kuyumcuda almış
title