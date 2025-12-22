Bafra SYDV 2025 Mütevelli Heyeti üyeliği seçimi

Samsun'un Bafra ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 2025 yılı Mütevelli Heyeti üyeliği seçimleri gerçekleştirildi.

Bafra SYDV Mütevelli Heyeti seçimi; Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi, Muharip Gaziler Bafra Şubesi, Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Bafra Şubesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şubesi, Bafra İnsani Yardım Derneği, Türk Kızılay Bafra Şubesi, 75. Yıl Huzurevi Derneği, Türkiye Yardım Sevenler Derneği ve Bafra Umut Derneğinin katılımıyla yapıldı.

Seçimde Türk Kızılay Bafra Şubesi ile Bafra Umut Derneği aday oldu. Kullanılan 9 oyun 6'sını alan Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, 2026 yılı SYDV Mütevelli Heyeti üyeliğine seçildi.

Öte yandan muhtarlar arasında yapılan seçimde ise 114 muhtar oy kullandı. Seçim sonucunda İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Fatih Yıldız ile Türkürük Köyü Muhtarı Mehmet Kavak, eşit oy alarak SYDV Mütevelli Heyeti üyesi olmaya hak kazandı. - SAMSUN