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Bafra'da Uçurtma Şenliği

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Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan organik köyde düzenlenen uçurtma şenliği büyük ilgi gördü. TEMA Vakfı ve Sürmeli Köyü Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar çocuklarıyla birlikte uçurtma uçurmanın heyecanını yaşadılar.

Bafra'da uçurtma şenliği

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan organik köyde "Kömür Üzer" kampanyası kapsamında "Uçurtma Şenliği" düzenlendi.

TEMA Vakfı ve Sürmeli Köyü Derneği işbirliği ile Sürmeli Organik köyünde 7.si düzenlenen uçurtma etkinliği için sabah erken saatlerde Sürmeli Mahallesi'ne gelen vatandaşlar çocuklarıyla birlikte uçurtma uçurdular. Yaşlısı genci yüzlerce vatandaş Sürmeli Tepesi'ne çıkarak yaptırdıkları uçurtmaları ile çocuklarıyla birlikte uçurtma uçurmanın heyecanını yaşadılar. İlk defa uçurtma uçurmaya gelenler ise uçuramamanın üzüntüsünü yaşadılar.

TEMA İl Temsilcisi Leman Gürses Özay, " " Atatürk'ün şehrinde bizde bu yıl hem gönüllü sayımıza, hem etkinliklerimizle Türkiye'de en ön sıralarda bulunmaktayız" dedi.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, " Bafra ilçemizin Sürmeli köyündeyiz. Bu köyümüzün iki tane özelliği var. Bir tanesi mübadil köyü olması, bu vesile ile geçen hafta mübadil yemekleri şenliği düzenlemiştik. Çok kıymetli insanlar. Onlarla beraber olduk. Sağ olsunlar bizi misafir ettiler. Aynı zamanda bu köyümüz organik bir köy. Her Pazar organik pazarımız açılıyor. Samsun'dan ve bir çok ilden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yine her sene geleneksel olarak da burada uçurtma şenliği düzenliyoruz. Hem bizlerin, hem çocukların, gençlerin köyü tanıması açısından çok iyi bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bence Bafra Türkiye'nin en güzel coğrafi güzellikleri olan ilçelerinden bir tanesi. Herkese hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. .

TEMA Bara İlçe Temsilcisi Süleyman Özata, " Sürmeli köyünde bu sene uçurtma şenliğinin 7'cisini düzenliyoruz. Aynı zamanda 5 Haziran Dünya Çevre günü münasebetiyle gerekli hazırlıklarımızla beraber uçurtma şenliği düzenledik. Bu sürdürülebilir bir duruma geldi, sürdüreceğiz de. Hedefimiz, amacımız toprağımızı, suyumuzu, havamızı korumak. Çevreyi korumak. Bunun için elimizden gelen gayreti TEMA olarak gösteriyoruz. Bu topraklar, bu ülke, bu hava hepimizin. Hepimizin koruması lazım.şeklinde konuştu.

Çocuklarıyla birlikte uçurtma uçuran Ümran Karahan, " Çok mutlu olduk Biz çocuklar daha fazla eğlendik, büyükleri olarak. Çocuklarımızla birlikte ilk defa geliyoruz. Çok eğlendik. Her sene oluyorsa bundan sonra da gelmeyi istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uçurtma Şenliği Tema Vakfı Samsun Bafra Çevre Eğitim Yerel Güncel Haberler

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