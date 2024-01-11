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Bafra'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

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Samsun'un Bafra İlçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza Kemalpaşa mahallesinde meydana geldi. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Bafra'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Bafra İlçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza Kemalpaşa mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammet Açıcı sokaktan gelen Enes Güner idaresinde ki 55 BF 855 plakalı hafif ticari araç ile Süleymaniye sokaktan seyir halinde olan Osman Yıldırım'ın kullandığı 55 NF 320 otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 55 NF 320 plakalı otomobil sürücüsü Osman Yıldırım ile araçlarda yolcu olarak bulunan Havva Yıldırım(61), Hasan Atik(74), Hatice Atikile 55 BF 855 plakalı hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Keriman Güneryaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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