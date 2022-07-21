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Bafra'da mahalle muhtarları toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bafra'da mahalle muhtarları toplantısı

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Bafra'da mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Bafra'da mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediye Kültür Merkezi salonunda yapılan toplantıda konuşan Vali Dağlı, "Toplantımızı bir aile ortamı içerisinde yapıyoruz. Sorunlarımızı ortaya koyuyoruz. İlgili müdürlerimizin tamamı burada. Hep sorunlarınız olan ve bir şeyler söylediğinizde cevabını direkt alabileceğiniz müdürlerimizin tamamı buradalar. Tabii, bunun muadili olan ile müdürlerimizde buradalar. Onlarla zaten zaman zaman bir araya geliyorsunuz ancak bugün genel konularınızın olacak il müdürlerimizde tamamı buradalar. Karşılıklı bir aile ortamı içerisinde sorunlarımızı konuşacağız. Muhtarlarımızın yeni önerileri varsa onları alacağız. İl müdürlerimizin, ilçe müdürlerimizin kaymakamımızın, milletvekilimizin, belediye başkanımızın önerilerini alacağız. Karşılıklı olarak konuşup, geleceğe daha iyi adım atma konusunda hem sorunlarımızı çözme hem önümüzü biraz daha görme açısından neler yapabileceğimizi ele alacağız. Bafra'mızın başta emniyet, asayiş olmak üzere eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili, çevreyle ilgili, tarımla ilgili tüm hizmetlerle ilgili bunların hepsini burada konuşmuş olacağız" dedi.

Basına kapalı olarak devam eden toplantıya Kaymakam Cevdet Ertürkmen, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, il ve ilçe daire müdürleri katıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zülkif Dağlı Samsun Bafra Yerel Haberler

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