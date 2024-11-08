Üye Girişi
Haberler

Bafra'da 'Çocuklar Üşümesin' Kampanyası ile 300 Öğrenciye Destek

Bafra'da 'Çocuklar Üşümesin' Kampanyası ile 300 Öğrenciye Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen 'Çocuklar Üşümesin' kampanyası kapsamında, 2 okulda eğitim gören toplam 300 öğrenciye bot ve mont yardımı yapıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde "Çocuklar Üşümesin" isimli kampanya çerçevesinde, 2 okulda eğitim gören toplam 300 öğrenciye bot ve mont desteği sağlandı.

İstanbul Bafra Dernekler Federasyonu'na(BADEF) bağlı İstanbul Genç Bafralılar Derneği tarafından "Çocuklar Üşümesin Kampanyası" düzenlendi. BADEF'e bağlı diğer derneklerin de destek verdiği kampanyada Bafra Sürmeli Ortaokulu ve Evrenuşağı İlkokulunda toplam 300 öğrenci, bot ve mont dağıtılarak sevindirildi.

İstanbul Genç Bafralılar Derneği Başkanı Kerim Şahin ve yönetimi, beraberinde BADEF Genel Başkanı Mustafa Hacıoğlu ve yönetimi ile birlikte Bafra'ya gelerek öğrencilere yardımları dağıttı.

Dağıtıma Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değermenci, SAMKON Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kocabaş, Evrenuşağı İlkokulu Müdürü Osman Günel, Sürmeli Ortaokulu Müdürü İzzettin Şahin ve muhtarlar da katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Elazığ'da deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi

 Narin Güran davasında 2. duruşma! Kilit isim konuşmadı

"Cinayeti ortaya çıkarabilir" denilen isim konuşmadı

 Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu

Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşine soruldu
Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü

Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal hangi partide siyaset yapıyor? Ümit Uysal oğlu kim, öldü mü? 9-10 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Diyarbakır deprem mi oldu 8 Kasım Cuma? 9-10 Kasım Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 9-10 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 9-10 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te "En İyi 100 Türk Filmi" adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucu nedir? KOSKİ Konya su kesintisi! 9-10 Kasım Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 2014 En İyi 100 Türk Filmi halk oylamasında kim 1. oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.