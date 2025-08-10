Bafra'da Balkonunda Oynayan Çocuklar Tedirginlik Yarattı

Bafra'da Balkonunda Oynayan Çocuklar Tedirginlik Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde bir binanın 4. katındaki balkonda tehlikeli bir şekilde oynayan çocuklar çevredekileri endişelendirdi. Bir vatandaşın uyarısı sonrası çocuklar balkondan içeri girdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir binanın 4'ncü katındaki balkonundan sarkan çocuklar çevredekileri tedirgin etti.

Gazipaşa Mahallesi'nde, 5 katlı bir binanın 4. katındaki balkondan sarkan küçük çocuklar görenlere korku dolu anlar yaşattı. Balkonda tehlikeli şekilde oynayan ve demir korkuluklardan sarkan çocuklar, çevrede bulunanların yüreğini ağza getirdi. Durumu fark eden bir vatandaş, çocuklara seslenerek uyardı. Uyarının ardından çocuklar hızla içeri girdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ağustosun en büyüleyici gecesi: Perseid şöleni! Ateş topları da görülecek

Yalnızca 2 gün kaldı! Gökyüzü ateş toplarıyla kaplanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay'dan emsal karar! Evi terk ederken bir kez daha düşünün

Yargıtay'dan emsal karar! Evi terk ederken bir kez daha düşünün
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.