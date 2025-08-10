Bafra'da Balkonunda Oynayan Çocuklar Tedirginlik Yarattı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir binanın 4. katındaki balkonda tehlikeli bir şekilde oynayan çocuklar çevredekileri endişelendirdi. Bir vatandaşın uyarısı sonrası çocuklar balkondan içeri girdi.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir binanın 4'ncü katındaki balkonundan sarkan çocuklar çevredekileri tedirgin etti.
Gazipaşa Mahallesi'nde, 5 katlı bir binanın 4. katındaki balkondan sarkan küçük çocuklar görenlere korku dolu anlar yaşattı. Balkonda tehlikeli şekilde oynayan ve demir korkuluklardan sarkan çocuklar, çevrede bulunanların yüreğini ağza getirdi. Durumu fark eden bir vatandaş, çocuklara seslenerek uyardı. Uyarının ardından çocuklar hızla içeri girdi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel