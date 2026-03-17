BAE, güvenlik gerekçesiyle hava sahasını kapattı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sivil Havacılık Otoritesi, güvenlik gerekçesiyle ülke hava sahasının geçici olarak tamamen kapatıldığını duyurdu.

İran'ın ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelere yönelik misilleme saldırıları, güvenlik endişelerini artırıyor. BAE Sivil Havacılık Otoritesi'nden yapılan açıklamada, ülke hava sahasının geçici olarak tamamen kapatıldığı bildirildi. Uygulamanın tedbir amaçlı hayata geçirildiği ve uçuş güvenliğini sağlamayı ve BAE topraklarını korumayı amaçladığı ifade edildi.

Yeni saldırıların yapıldığı açıklanmıştı

BAE Savunma Bakanlığı'ndan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, İran'dan yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının yapıldığı belirtilerek, önleme çalışmalarının sürdüğü aktarılmıştı. - ABU DABİ

