Babaeski Devlet Hastanesi'nde "Mavi Kod" tatbikatı

KIRKLARELİ - Kırklareli Babaeski Devlet Hastanesi'nde sağlıkta kalite standartları gereği gerçekleştirilen Mavi Kod tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Babaeski Devlet Hastanesi'nde Mavi Kod işleyişlerini daha iyi hale getirmek, tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli iyileştirmeleri yapabilmek ve daha iyi bir hizmet sağlayabilmek amacıyla tatbikat düzenlendi.

Mavi Kod tatbikatında senaryo gereği, hastanede işe başlayış için gelen hemşire özlük biriminde aniden fenalaştı. Hasta için özlük birim çalışanları tarafından en yakın dahili telefon üzerinden 2222 aranarak "Mavi Kod" çağrısı yapıldı.

Yaklaşık 3 dakika içerisinde olay yerine ulaşan Mavi Kod ekibi, kodu veren kişiden hasta ile ilgili bilgi alarak ilk müdahalede bulundu. Hastanın Mavi Kod ekibi tarafından acil servise nakletmesiyle tatbikat başarılı bir şekilde son buldu.