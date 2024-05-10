Babaeski'de Narko Alan ve Asayiş Uygulaması

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, özel harekat polisleri dron desteğiyle 'Narko Alan ve Asayiş Uygulaması' düzenledi.

Kırklareli il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Babaeski ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, Babaeski ilçesinde 'Narvas-Narko Alan Denetimi', Asayiş ve Trafik tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı. Denetimler, Babaeski ilçesi Gazi kemal mahallesinde belirlenen 5 noktaya yönelik yapıldı.

Havadan dronla destek sağlanan uygulamada, sabit ve seyir halinde yapılan denetimler sonucunda, 13 iş yeri, 218 şahıs ve 78 otomobil sorgulanırken, 3 otomobile cezai işlem uygulandı. Gerçekleştirilen denetimlerde olumsuz bir duruma rastlanmadı.