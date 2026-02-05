Bu kıraathanede çay 5 lira

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde her yerde 15-20 liradan satılan çayı bir kıraathane 5 liradan müşterilerine sunuyor.

Babaeski ilçe merkezinde hizmet veren kıraathanenin sahibi Mehmet Türkay, bir bardak çayı 5 liradan satıyor. Son dönemde birçok işletmede çay fiyatları yükselirken, Babaeski'deki bu çay ocağının fiyat politikasını değiştirmemesi dikkat çekiyor. İşletme sahibi Türkay, amaçlarının kar değil, vatandaşlara uygun fiyatla hizmet sunmak olduğunu belirterek, "Herkesin rahatça bir bardak çay içebileceği bir ortam olsun istiyoruz" dedi.

Türkay, "Ben bu kahvehaneyi 29 senedir çalıştırıyorum. Bende çay 5 lira, ekonomi ne olursa olsun 5 liraya satmaya devam edeceğim ve 2026 yılında da bu kararı aldım. Vatandaşın toplanma alanı. Rahat bir kahvede çay içip, sohbet edip vatandaşların rahat bir ortamda oturmasını sağlayacağıma söz veriyorum. Herkesi çay içmeye beklerim" ifadelerini kullandı.

Kıraathanenin müşterisi olan vatandaşlar, "Çayın 5 lira olması güzel bir şey. Ayrıca damak tadı var, bardaklar da büyük. Burada arkadaşlarla geliyoruz, lezzetli çay içiyoruz. Çok güzel çay, 5 lira" diyerek işletmeciye teşekkür ettiler. - KIRKLARELİ