Milletvekili oğluyla aynı sahnede şiir okudu

oğul, aynı sahneyi paylaşarak fikir ve dava adamı Necip Fazıl Kısakürek'in "Utansın" adlı şiirini seslendirdi.

Programda, edebiyatın güçlü dizeleri sahnede yankılanırken, baba ile oğlun yan yana durarak şiir okuması salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Milletvekili Ercan Öztürk, bu anın bir baba için tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade ederek, gurur, sevinç ve şükrün iç içe geçtiği çok kıymetli bir hatıra olarak hafızasında yer ettiğini dile getirdi. Şiir gecesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Öztürk, böylesine anlamlı bir programın hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm öğrencilere ve onları sabırla, sevgiyle yetiştiren öğretmenlere teşekkür etti. Gençlerin günler süren özverili hazırlıklarının takdire şayan olduğunu vurguladı. Öztürk, sahnede yankılanan sözlerin gelecekte hayata yön verecek güçlü düşüncelere dönüşeceğine inandığını belirterek, bu özel gecenin hem bir baba olarak kalbinde hem de bir insan olarak hafızasında daima ayrıcalıklı bir yere sahip olacağını söyledi. - DÜZCE