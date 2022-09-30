Azra Haytaoğlu'nun babası konuştu

Üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu, kızının intihar eden katilinin gerçekten ölüp ölmediği iddialarını cevapladı.

Antalya'da öldürülen üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına görüntülü bağlanarak kızı Azra'nın katilinin intihar ettiği, katilin gerçekten ölüp ölmediği iddialarını gözyaşları içerisinde cevapladı.

Azra'nın babası, kızının katilinin öldüğünü öğrendiği an yaşadıklarını anlattı. Baba Haytaoğlu, "Ben haberi aldığımda burada duramadım. Çocuğumun mezarına çok rahat bir şekilde, alnım ak ve başım dik bir şekilde giderek, 'Sana son görevimi de yerine getirmek istedim' demek istiyorum. Adli Tıp Kurumu'na gittim. Yetkili mercilerle görüşmeye gittim, ikna oldum. Tutanakları gördüm ve ailesinin orada olduğunu biliyorum" ifadesini kullandı.

Acılı baba sorularına cevap aramak için katil zanlısıyla karşı karşıya bile geldiğini anlattı. Mustafa Haytaoğlu, "Avukatları onun akli durumunun yerinde olmadığını söylese de çok net konuşuyordu. Sonunda ağırlaştırılmış müebbet ve artı 16 yıl ceza aldı. Biz arkasından boşluğa düştük. İnsan şöyle bir duyguya kapılıyor. Arka kapıdan çıkıp gitti mi acaba, öyle olmadığını biliyoruz ama kapılıyoruz" dedi.

Yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatan Mustafa Haytaoğlu, "Bu haberi aldık yani isterdim ki yıllarca yatsın, bu acıyı yaşasın. Ben kızımın mezarına gittiğimde baba ellerim nerede, kafam nerede diyor bana, ben üşümeye utanıyorum. Çocuğumun mezarına dahi bakamıyorum. Keşke kızımı koruyabilseydim. Hep o anı yaşıyoruz, hiçbir şekilde acımız dinmedi" dedi. - İSTANBUL