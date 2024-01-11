Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay'a ödülünü verdi
Erzurum'un Aziziye ilçesi Kaymakamı Muhammet Tugay, 6 Şubat depremlerinin yaşandığı afet bölgesinde yürütmüş olduğu çalışmalardan dolayı 'Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Üstün Hizmet Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay'a ödülünü verdi.
10 Ocak İdareciler Günü münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda, Erzurum'un Aziziye ilçesi KaymakamıMuhammet Tugay, 6 Şubat depremlerinin yaşandığı afet bölgesinde yürütmüş olduğu çalışmalardan dolayı "Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Üstün Hizmet Ödülü"nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. - ERZURUM