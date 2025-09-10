Haberler

Aziziye Gençlik Merkezi'nden Çocuklara Özel Tiyatro Oyunu

Aziziye Gençlik Merkezi'nden Çocuklara Özel Tiyatro Oyunu
Aziziye Gençlik Merkezi Tiyatro Kulübü, 'Kurşun Askerin Utancı' adlı tek perdelik çocuk oyunuyla yeni sezona merhaba dedi. Yönetmen Serpil Başak'ın başarılı yönetiminde sahneye konan oyun, yoğun ilgi görüyor ve okullarda da sahnelenecek.

Aziziye Gençlik Merkezi Tiyatro Kulübü, yeni sezona çocuklara özel anlamlı bir oyunla başladı. Haluk Işık'ın kaleme aldığı ve başarılı yönetmen Serpil Başak'ın sahneye koyduğu "Kurşun Askerin Utancı" adlı tek perdelik çocuk tiyatrosu, yoğun ilgi görüyor.

Aziziye Gençlik Merkezi Tiyatro Kulübü, çocukları tiyatronun büyülü dünyasıyla buluşturuyor. Başarılı yönetmen Serpil Başak'ın sahneye koyduğu "Kurşun Askerin Utancı" adlı tek perdelik oyun 8 Eylül'de izleyiciyle buluştu.

Oyunda; Abdulhadi Yazıcı, Sait Kırmızı, Rabia Dumlu, İrem Nur Maral, Erva Esen, Beyza Dağ, Simanur Salın, A. Kadir Dursun ve Furkan Sayan rol alıyor. Büyük emekle hazırlanan oyun, daha şimdiden yoğun ilgi görüyor.

Okullarda da sahnelenecek

İlk gösterim 8 Eylül Pazartesi günü saat 18.00'de Aziziye Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda yapılan "Kurşun Askerin Utancı" adlı tek perdelik oyun ilçedeki okullarda da sahnelenerek yüzlerce çocuğun tiyatroyla buluşması sağlanacak.

Tiyatroya verdiği emekle bilinen Serpil Başak, özellikle çocuk tiyatrosundaki başarısıyla öne çıkıyor. Yönetmen Serpil Başak, bölgedeki kültürel etkinliklere katkısı ve genç oyunculara kazandırdığı sahne deneyimiyle takdir topluyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada

Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada
