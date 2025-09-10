Aziziye Gençlik Merkezi'nden Çocuklara Özel Tiyatro Oyunu
Aziziye Gençlik Merkezi Tiyatro Kulübü, 'Kurşun Askerin Utancı' adlı tek perdelik çocuk oyunuyla yeni sezona merhaba dedi. Yönetmen Serpil Başak'ın başarılı yönetiminde sahneye konan oyun, yoğun ilgi görüyor ve okullarda da sahnelenecek.
Oyunda; Abdulhadi Yazıcı, Sait Kırmızı, Rabia Dumlu, İrem Nur Maral, Erva Esen, Beyza Dağ, Simanur Salın, A. Kadir Dursun ve Furkan Sayan rol alıyor. Büyük emekle hazırlanan oyun, daha şimdiden yoğun ilgi görüyor.
Okullarda da sahnelenecek
İlk gösterim 8 Eylül Pazartesi günü saat 18.00'de Aziziye Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda yapılan "Kurşun Askerin Utancı" adlı tek perdelik oyun ilçedeki okullarda da sahnelenerek yüzlerce çocuğun tiyatroyla buluşması sağlanacak.
Tiyatroya verdiği emekle bilinen Serpil Başak, özellikle çocuk tiyatrosundaki başarısıyla öne çıkıyor. Yönetmen Serpil Başak, bölgedeki kültürel etkinliklere katkısı ve genç oyunculara kazandırdığı sahne deneyimiyle takdir topluyor. - ERZURUM