Azerbaycan Uluslararası Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 31 ülkeden 478 şirketin katıldığı 16. Azerbaycan Uluslararası Tarım Fuarı (Caspian Agro) kapılarını ziyaretçilere açtı.

Azerbaycan'da düzenlenen 16. Azerbaycan Uluslararası Tarım Fuarı (Caspian Agro) bugün başladı. Azerbaycan'ın en önemli tarım ve gıda etkinliği olarak gösterilen ve Bakü Expo Center'de düzenlenen fuarın açılışında Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansı Başkanı Goşgar Tehmezli, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve çok sayıda üst düzey yetkili yer aldı. Katılımcıların yüzde 70'den fazlasını yabancı firmaların oluşturduğu fuara; Azerbaycan'ın yanı sıra ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Hollanda, Çekya, Polonya, Avusturya, İspanya, Letonya, Estonya, Gürcistan, Kazakistan, Rusya, Türkiye, İsrail ve Hindistan'dan şirketler katıldı. Fuarda tarımda uygulanan yenilikçi teknolojiler, tarım makineleri, modern sulama sistemleri, elektronik tarım, sera bölümlerinin yanı sıra dron, bilişim hizmetleri, yapay zeka, alternatif enerji kaynakları gibi bölümler yer alıyor.

"Türkiye 90 firmayla katılıyor"

Fuar alanında stantların dolu olduğunu belirten Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, "Her zamanki gibi Türk firmaları, 90 firmamız şu anda standa sahip. Aynı zamanda da yarın Türk firmalarının bir çalıştayı var. Yani tarım ve tarımsal faaliyet her türlü gıdayla ilgili Türkiye'nin akademik bilgi birikimi, tecrübesi, uygulamaları, bu alanda ne bilgimiz varsa bunları paylaşmaya hazır olduğumuzu en baştan beri de Türkiye her vesileyle söylüyor. Biz sadece tarımdaki ihracatımızda değil ama bu alandaki bilgi birikimimizle de, tecrübemizle de Azerbaycan'ın emrinde olduğumuzu ifade etmek istemiştik ve yarın da bir çalıştay düzenlenecek" dedi.

Türkiye'nin 90 firmayla katılmasını ülkenin gururu, birikimi ve potansiyeli olarak nitelendiren Bağcı, "Büyüyen, gelişen Türkiye'nin aslında dışarıdaki yansımasıdır. Gayrisafi yurt içi hasıla aslında 50 milyar doların üzerinde bir değer üreten, 30 milyar dolar ihracat yapan tarım ve gıdada bir Türkiye var ve bunu daha da büyütmek, geliştirmek için yeni pazar arayışları, yeni fırsatlar, yeni yatırımlar bakımından da fuarlara katılımını önemsiyoruz. Hükümet olarak da fuarlara katılımda büyük teşvikler var ve bu da fuara katılıma da yansıyor. Fuara katılan firmalarımız arasında ilk kez gelenler var, görüştük. Hoş geldiniz diyoruz. İnşallah bereketli geçmesini diliyoruz. Yeni el sıkışmaları olmasını diliyoruz. Yeni bayilikler, yeni projeler almalarını diliyoruz. İki-üç gün boyunca firmalarımız burada ikili görüşmeler de yapacak. Son derece memnunuz, gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarımın çeşitli alanlarını kapsayan paneller ve workshop'ların düzenleneceği Caspian Agro, 19 Mayıs'a kadar kapılarını ziyaretçilere açık tutacak. - BAKÜ