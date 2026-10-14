Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini vurguladı

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Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şube Başkanı Ünal Kağba, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının günlük siyasi tartışmaların ötesinde olduğunu belirterek birlik mesajı verdi.

Azerbaycan'da yaşanan başörtüsü tartışmaları üzerinden Türkiye- Azerbaycan ilişkilerine yönelik değerlendirmelerle ilgili açıklama yapan Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şube Başkanı Kağba, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının hiçbir tartışmayla zedelenemeyeceğini ifade etti.

Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak tarih, kültür ve ülküler etrafında birleştiğini belirten Kağba, iki ülke arasındaki kardeşliğin günlük siyasi tartışmaların çok ötesinde olduğunu vurguladı.

Türk milletinin birliğini hedef alan tartışmaların kardeşliğin önüne geçemeyeceğini kaydeden Kağba, inançlara, kültürel değerlere ve insan onuruna saygının güçlü bir millet olmanın temel unsurları arasında yer aldığını ifade etti. Farklılıkların ayrışmaya değil, kardeşliği koruma sorumluluğuna vesile olması gerektiğini belirtti.

"Aramıza nifak sokmak isteyenler amacına ulaşamayacak"

Azerbaycan Kültür Derneği olarak Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağların korunmasına önem verdiklerini belirten Kağba, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye ile Azerbaycan arasına nifak sokmak isteyen hiçbir anlayış amacına ulaşamayacaktır. Bizim yolumuz birlik, gücümüz kardeşlik, ülkümüz ortak geleceğimizdir."

Kağba, açıklamasını "Bir millet, iki devlet; tek yürek, tek ülkü. Yaşasın Türk dünyasının birliği. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı