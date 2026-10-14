Haberler

Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini vurguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini vurguladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şube Başkanı Kağba, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin siyasi tartışmaların ötesinde olduğunu söyledi. Kağba, başörtüsü tartışmalarına ilişkin kardeşlik bağlarının zedelenemeyeceğini ve nifak sokmak isteyenlerin amacına ulaşamayacağını belirtti.

Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şube Başkanı Ünal Kağba, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının günlük siyasi tartışmaların ötesinde olduğunu belirterek birlik mesajı verdi.

Azerbaycan'da yaşanan başörtüsü tartışmaları üzerinden Türkiye- Azerbaycan ilişkilerine yönelik değerlendirmelerle ilgili açıklama yapan Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şube Başkanı Kağba, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının hiçbir tartışmayla zedelenemeyeceğini ifade etti.

Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak tarih, kültür ve ülküler etrafında birleştiğini belirten Kağba, iki ülke arasındaki kardeşliğin günlük siyasi tartışmaların çok ötesinde olduğunu vurguladı.

Türk milletinin birliğini hedef alan tartışmaların kardeşliğin önüne geçemeyeceğini kaydeden Kağba, inançlara, kültürel değerlere ve insan onuruna saygının güçlü bir millet olmanın temel unsurları arasında yer aldığını ifade etti. Farklılıkların ayrışmaya değil, kardeşliği koruma sorumluluğuna vesile olması gerektiğini belirtti.

"Aramıza nifak sokmak isteyenler amacına ulaşamayacak"

Azerbaycan Kültür Derneği olarak Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağların korunmasına önem verdiklerini belirten Kağba, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye ile Azerbaycan arasına nifak sokmak isteyen hiçbir anlayış amacına ulaşamayacaktır. Bizim yolumuz birlik, gücümüz kardeşlik, ülkümüz ortak geleceğimizdir."

Kağba, açıklamasını "Bir millet, iki devlet; tek yürek, tek ülkü. Yaşasın Türk dünyasının birliği. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
Trump yapay zekayla kaplanı yere serdi

Dalga geçmediği bir bu kalmıştı!
Barcelona taraftarından RAMS Park'ta olay hareket

Ne yapıyorsunuz, hanımefendi?
Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi

Gökyüzünde uçuşanlar kuş değil! Ülkenin başkentinde kırmızı alarm
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı

Kayyum atandıktan sonra Halk TV

Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki çok konuşulacak

"Yamal kim?" demişti! Bütün ülkenin diline düştü
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı

Görüntü bu sabah TBMM'de kaydedildi

MİT, 'Balina James'i kıskıvrak yakaladı! Evinden 4 milyon dolar ve 64 lüks saat ele geçirildi

MİT "Balina James"i kıskıvrak yakaladı! Evinden deste deste para çıktı
OpenAI'ın ofisinde gizli dinleme cihazı bulundu

Dünyaca ünlü şirkette büyük skandal! Kameraya böyle yakalandı
Kaplanın öldürdüğü gencin son paylaşımı şoke etti

Ölümünden önce paylaştığı fotoğraf olay oldu
Beşiktaş'ta maç öncesi Vlahovic şoku! Serum bağlandı

Eyvahlar olsun! Vlahovic'e serum bağlandı