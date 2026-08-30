30 Ağustos Zafer Bayramı Bakü'de Türk Şehitliği'nde Kutlandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, zaferin 104. yıl dönümünde Türk Şehitliği'nde kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında 26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da kazanılan kesin zaferle sonuçlandı. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktalarından biri olan bu zaferin 104. yıl dönümü, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Şehitliği'nde düzenlenen törenle kutlandı. Türk Şehitliği'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları ve büyükelçilik personelinin katıldığı tören, Büyükelçi Akgün'ün şehitlik abidesine çelenk koymasıyla başladı. Tören kapsamında şehitlere saygı duruşunda bulunuldu ve iki ülkenin milli marşları okundu.

Anı defterini imzaladıktan sonra konuşmalarına başlayan Türkiye Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, "Aziz şehitlerimiz, Yüce Türk Milleti'nin kahraman evlatları! 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü vesilesiyle başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu kutlu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin büyük kahramanlarına kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Malazgirt Zaferi ile başlayan Anadolu'daki Türk varlığı ve hakimiyetine vurgu yapan Akgün, "26 Ağustos 1071'de istikametimizi belirleyen Malazgirt Zaferi'yle kapılarını açtığımız Anadolu'nun 104 yıl önce yine bir 26 Ağustos gecesi başlayan büyük taarruz ve 30 Ağustos 1922'de kazanılan kutlu zafer neticesinde sonsuza dek Türk toprağı olarak kalacağını bütün dünyaya duyurduk" diye konuştu.

Konuşmasında Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'nün kurtuluşundaki rolüne de değinen Büyükelçi Güven, "Metehan'dan Sultan Alparslan'a Fatih Sultan Mehmet Han'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Orta Asya'nın bozkırlarında, Anadolu'da, Balkanlar'da, Çanakkale'de ve Sakarya'da kanla yazılan zafer destanlarına Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun cesur neferleri olarak sizler de Bakü'de yeni bir zafer eklediniz. Kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve topraklarının muhafazası için şehadet mertebesine erişen sizler iki devlet tek millet şiarının gelişmesinde ve Türkiye Azerbaycan kardeşliğinin pekişmesinde şüphesiz en büyük pay sahibisiniz. Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında gösterilen kahramanlıklar da sizlerden ilham ve cesaret almıştır. Şehit düştüğünüz bu topraklarda milletin kalbinde ebediyen yaşayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı