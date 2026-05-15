Azerbaycan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Azerbaycan'daki Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kutlama programı düzenlendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören gerçekleştirildi. Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, büyükelçilik müşavirleri ve çalışanları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla Türkiye ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu. Program kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan dans gösterileri sergilendi ve şiir okundu.

"19 Mayıs bağımsızlık meşalesinin Samsun'da yakıldığı gündür"

Bugün Azerbaycan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın memnuniyetini yaşadıklarını belirten Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, "19 Mayıs 1919 yalnızca bir tarih değildir. 19 Mayıs bir milletin yeniden ayağa kalkışının hikayesidir. 19 Mayıs umutsuz görünen bir dönemde millet iradesinin yeniden şahlanışıdır. 19 Mayıs bağımsızlık meşalesinin Samsun'da yakıldığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı o ilk adım yalnızca bir askeri harekatın başlangıcı değildir. O ilk adım aynı zamanda inancın, direncin, kararlılığın ve millet olma şuurunun yeniden doğuşudur. İşte bu nedenle Atatürk cumhuriyeti ve onun geleceğini siz gençlere emanet etmiştir ve şu veciz sözüyle deyim yerindeyse geleceğe ilişkin olarak bütün ümidini sizlere bağlamıştır. Benim bütün ümidim gençliktedir. Çünkü gençlik bir milletin enerjisidir, cesaretidir, vicdanıdır, yarınlara uzanan en güçlü umududur. Bugün sizler yalnızca bir okulun öğrencileri değilsiniz. Sizler ortak bir tarihin ortak bir kültürün ve ortak bir geleceğin temsilcilerisiniz. Bakü'de yetişen bir genç ile Ankara'da yetişen bir genç arasında yalnızca dil benzerliği yoktur. Gönül bağı vardır. Kader bağı vardır" dedi.

"Bu kardeşlik tarih boyunca aynı acıya üzülmüş aynı sevince sevilmiş iki kardeş milletin sarsılmaz bir dayanışmasının tarihidir"

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşliğin sıradan bir devlet ilişkisi olmadığını belirten Akgün, "Bu kardeşlik tarih boyunca aynı acıya üzülmüş aynı sevince sevilmiş iki kardeş milletin sarsılmaz bir dayanışmasının tarihidir. Merhum Haydar Aliyev'in ifade ettiği 'bir millet iki devlet' sözü bugün artık yalnızca bir ifade değil yaşayan bir hakikattir. Karabağ'da, doğal afetlerde, zor zamanlarda ve sevinç günlerinde ortaya konulan büyük dayanışma bu kardeşliğin ne kadar derin olduğunu tüm dünyaya ispat etmiştir. Bugün burada bulunan siz gençler ise bu kardeşliğin geleceğini temsil ediyorsunuz. Sizlerden beklentimiz iyi eğitim almanız, çok okumanız, dünyayı iyi tanımanız, bilim ve teknoloji üretmeniz ama her şartta kendi kimliğinizi kültürünüzü ve değerlerinizi korumanızdır. Çünkü artık dünyada güçlü olmak yalnızca ekonomik imkanlarla değildir. Bilgiyle, bilimle, teknolojiyle, yapay zekayla ve nitelikli insan kaynağıyla mümkündür" diye konuştu.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk gençliğe hitabede şartlar ne olursa olsun umudu ve mücadeleyi bırakmamayı öğütler bizlere"

21. yüzyıl düşünen, üreten, araştıran ve özgüven sahibi gençlerin yüzyılı olacağını belirten Akgün, "Bu nedenle sizlerden yalnızca başarılı insanlar olmanızı değil aynı zamanda vicdan sahibi, adalet duygusu güçlü, milletine ve insanlığa faydalı insanlar olmanızı bekliyoruz. Aziz gençler Gazi Mustafa Kemal Atatürk gençliğe hitabede şartlar ne olursa olsun umudu ve mücadeleyi bırakmamayı öğütler bizlere. Bugün sizlerin görevi, geçmişten aldığımız ilhamla geleceği inşa etmektir. Bilimde siz olacaksınız. Teknolojide siz olacaksınız. Sanatta, sporda, akademide her alanda siz olacaksınız ve inanıyorum ki Türkiye ile Azerbaycan'ın omuz omuza yükselişini gelecekte sizler daha ileriye taşıyacaksınız. Çünkü Türk gençliği yalnızca bugünün değil yarınında en büyük gücüdür" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı