Gazeteci İltaş'a "İnsan Yüreği - Haydar Baba"  Kitabı Dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Teşekkür

(IĞDIR) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı merhum Haydar Aliyev'i konu alan "İnsan Yüreği – Haydar Baba" adlı eseri kaleme alan gazeteci-yazar Prof. Dr. Aysel Sadak İltaş'a diplomatik teşekkür mektubu gönderdi.

İlham Aliyev, mektubunda, kendisine hediye ettiği kitabı büyük memnuniyetle aldığını bildirerek, "Ulu Önder'e gösterdiği derin ihtiram, Azerbaycan'a beslediği samimi münasebet" dolayısıyla İltaş'a teşekkür etti.

Aliyev, mektubunda özetle şu ifadelere yer verdi:

"Sizin yaratıcılığınız ve faaliyetiniz Azerbaycan ile Türkiye arasında kardeşlik alakalarının, dostluk köprülerinin daha da möhkemlenmesine hizmet ederek, Ulu Önder'in 'Bir millet, iki devlet' prensibinin felsefesini tam şekilde özünde aksettirir."

İltaş ise yaptığı açıklamada, söz konusu teşekkür mektubunu "Bir millet, iki devlet" anlayışının düşünce dünyasındaki güçlü bir yansıması olarak değerlendirdiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'e teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Bu belge hayatımda aldığım en güzel hediye oldu. Bu takdir, eserin yalnızca edebi bir çalışma değil, aynı zamanda devlet hafızasında belge niteliği taşıyan anlamlı bir kaynak olduğunu ortaya koyduğundan mutluyum" dedi.

Kitapta, Haydar Aliyev'le ilgili hatıralara yer veren isimler arasında Iğdırlı gazeteci Serdar Ünsal da bulunuyor.