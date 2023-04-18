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Ayvalık'ta Plajlar Sezona Hazırlanıyor

Ayvalık'ta Plajlar Sezona Hazırlanıyor

Yerel Haberler

Ayvalık Belediyesi, İşletme İştirakleri arasında yer alan Duba, Alibey (Cunda) Adası Arka Deniz, Kum Ada, Kapri, Paşa Limanı ve kamuya açık plajlarda temizlik çalışması yapıyor.

Ayvalık Belediyesi, İşletme İştirakleri arasında yer alan Duba, Alibey (Cunda) Adası Arka Deniz, Kum Ada, Kapri, Paşa Limanı ve kamuya açık plajlarda temizlik çalışması yapıyor.

Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlükleri ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında plajlar çöplerden arındırılıyor, yabani otlar temizleniyor, sahilde insanların güneşleneceği kumlar titizlikle taranıyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediyeye ait tüm işletme ve iştiraklerin yaz sezonuna hazır olacağını söyledi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Cunda Adası Yerel Haberler

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