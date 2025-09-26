Haberler

Ayvalık Kızılay Temsilciliği'ne Yeni Yönetim Atandı

Ayvalık Kızılay Temsilciliği'ne Yeni Yönetim Atandı
Ayvalık'ta Kızılay Genel Merkezi tarafından Fahri Temsilcilik statüsüne düşürülen Kızılay'a yeni yönetim atandı. İş adamı Osman Arslan, yeni temsilci olarak göreve başladı ve Ayvalık Kızılay'ını yeniden güçlü hale getirme sözü verdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir süre önce Kızılay Genel Merkezi tarafından Fahri Temsilcilik statüsüne düşürülen Kızılay'a yeni yönetim atandı.

Ayvalık Kızılay Temsilciliği'ne ilçenin tanınmış iş adamlarından Osman Arslan'ın atandığı öğrenilirken, yönetime de Ahmet Darbuka ile Cem Türkyılmaz atandı. Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından atama kararının kendisine ulaşmasıyla kolları sıvayan Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şanlı Hilal-ı Ahmer'i Ayvalık'ımızda yeniden şube haline getirebilmek için yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte var gücümüzle çalışacağız. Türk Kızılay'ını Ayvalık'ta eskisi gibi dinamik ve güçlü günlerine getirebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
