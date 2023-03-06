Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayvalık Belediye Tiyatrosu'ndan Depremzede Çocuklar İçin 'Özgür Kuş' Oyunu

Yerel Haberler

Ayvalık Belediye Tiyatrosu'ndan Depremzede Çocuklar İçin 'Özgür Kuş' Oyunu

Ayvalık Belediye Tiyatrosu, afet bölgesinden Ayvalık’a gelen depremzede çocuklar için ‘Özgür Kuş’ isimli tiyatro oyununu sahneledi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Yaşadıkları ortamdan, okullarından ve arkadaşlarından uzakta olan çocuklarımıza huzurlu bir ortam yaratmak, onların mutsuzluklarını az da olsa unutturmak amacıyla, onların yüreklerine ruhlarına uygun belediye tiyatromuzun hazırladığı çocuk oyununda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Ayvalık Belediye Tiyatrosu, afet bölgesinden Ayvalık'a gelen depremzede çocuklar için 'Özgür Kuş' isimli tiyatro oyununu sahneledi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Yaşadıkları ortamdan, okullarından ve arkadaşlarından uzakta olan çocuklarımıza huzurlu bir ortam yaratmak, onların mutsuzluklarını az da olsa unutturmak amacıyla, onların yüreklerine ruhlarına uygun belediye tiyatromuzun hazırladığı çocuk oyununda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Ayvalık Belediyesi, çocukların farkındalıklarını geliştirmek ve gelişimlerine katkı sunmak amacıyla, alanında uzman kişiler tarafından kaleme alınıp düzenlenen 'Özgür Kuş Bir Farkındalık Hikayesi' adlı çocuk oyunu sahneye koydu.

Kerem Muslugil tarafından kaleme alınan çocuk oyununu Mana Uygur yönetti. Dedesi Nejat Uygur'un isminin verildiği sahnede, oyun yönetmenin kendisi için ayrı mutluluk olduğunu dile getiren Mana Uygur, oyun üzerine uzunca bir zaman çalıştıklarını paylaştı. Oyunun müziklerini Ahmet Ali Arslan yaparken, dekor tasarımında ve uygulamasında akademisyen Figen Akbulak çalıştı. Kostümlerini Aygen Köse hazırladığı oyunun başrolünü de Gizem Dalgıç üstlendi.

Çocuk oyunu olmasına rağmen tüm oyuncuların deneyimli olduğuna dikkati çeken Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak, "Yetişkine hata yapma lüksümüz var ama çocukların hayal dünyasına asla hata yapamayız, en deneyimli arkadaşlarımızla çalışmaya özen gösterdik, önceden başlayan proje ülkemizdeki deprem felaketinden sonra hızlandırıldı ve 22 gün gece gündüz çalışılarak deprem bölgesinden gelen çocuklar için hazırlayıp, sergiledik" diye konuştu.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: ANKA / Yerel

Mesut Ergin Çocuk Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title