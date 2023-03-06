Ayvalık Belediye Tiyatrosu'ndan Depremzede Çocuklar İçin 'Özgür Kuş' Oyunu

Ayvalık Belediye Tiyatrosu, afet bölgesinden Ayvalık’a gelen depremzede çocuklar için ‘Özgür Kuş’ isimli tiyatro oyununu sahneledi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Yaşadıkları ortamdan, okullarından ve arkadaşlarından uzakta olan çocuklarımıza huzurlu bir ortam yaratmak, onların mutsuzluklarını az da olsa unutturmak amacıyla, onların yüreklerine ruhlarına uygun belediye tiyatromuzun hazırladığı çocuk oyununda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Ayvalık Belediye Tiyatrosu, afet bölgesinden Ayvalık'a gelen depremzede çocuklar için 'Özgür Kuş' isimli tiyatro oyununu sahneledi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Yaşadıkları ortamdan, okullarından ve arkadaşlarından uzakta olan çocuklarımıza huzurlu bir ortam yaratmak, onların mutsuzluklarını az da olsa unutturmak amacıyla, onların yüreklerine ruhlarına uygun belediye tiyatromuzun hazırladığı çocuk oyununda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Ayvalık Belediyesi, çocukların farkındalıklarını geliştirmek ve gelişimlerine katkı sunmak amacıyla, alanında uzman kişiler tarafından kaleme alınıp düzenlenen 'Özgür Kuş Bir Farkındalık Hikayesi' adlı çocuk oyunu sahneye koydu.

Kerem Muslugil tarafından kaleme alınan çocuk oyununu Mana Uygur yönetti. Dedesi Nejat Uygur'un isminin verildiği sahnede, oyun yönetmenin kendisi için ayrı mutluluk olduğunu dile getiren Mana Uygur, oyun üzerine uzunca bir zaman çalıştıklarını paylaştı. Oyunun müziklerini Ahmet Ali Arslan yaparken, dekor tasarımında ve uygulamasında akademisyen Figen Akbulak çalıştı. Kostümlerini Aygen Köse hazırladığı oyunun başrolünü de Gizem Dalgıç üstlendi.

Çocuk oyunu olmasına rağmen tüm oyuncuların deneyimli olduğuna dikkati çeken Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak, "Yetişkine hata yapma lüksümüz var ama çocukların hayal dünyasına asla hata yapamayız, en deneyimli arkadaşlarımızla çalışmaya özen gösterdik, önceden başlayan proje ülkemizdeki deprem felaketinden sonra hızlandırıldı ve 22 gün gece gündüz çalışılarak deprem bölgesinden gelen çocuklar için hazırlayıp, sergiledik" diye konuştu.