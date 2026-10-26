Ayvalık açıklarında tekne kazasında ölen Dr. Şahin Bingüllü Adana'da toprağa verildi

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında meydana gelen tekne kazasında yaşamını yitiren Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Dr. Şahin Bingüllü, Adana'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ayvalık açıklarında geçtiğimiz gün gece meydana gelen tekne faciasında hayatını kaybeden doktor Şahin Bingüllü'nün (60) cenazesi, denizden çıkarılmasının ardından Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Bingüllü'nün naaşı, altı yıldır görev yaptığı Burhaniye Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından cenaze, memleketi Adana'ya gönderildi.

İkindi namazına müteakip Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından doktor Şahin Bingüllü'nün cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Namaz sırasında doktorun kendisi gibi hekim olan oğlu Oğuzhan Bingüllü'nün de ayakta güçlükle durduğu görüldü. Öte yandan, Bingüllü'nün tekne su almaya başlayınca önce çocuklara can yeleği giydirdiği, ardından kendi can yeleğini takarak denize indiği ancak dalgalarla birlikte yükselen suda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı