Ayvacık'ta 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlandı

Ayvacık'ta 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlandı
Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 'İlköğretim Haftası' düzenlenen törenle kutlandı. Çankaya İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Kaymakam Mustafa Karali, öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi.

Program kapsamında Çankaya İlkokulu'nda tören düzenlendi. Ayvacık Çankaya İlkokulu Müdürü Yasin Eryılmaz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Program, öğrenciler tarafından şiirlerinin okunması ve koro gösterileri ile devam etti.

Programın sonunda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Kaymakam Mustafa Karali, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, ve onları emanet ettiğimiz öğretmenlerimize 2025-2026 Eğitim Öğretim yılında başarılar diliyorum" dedi.

Programa Ayvacık Kaymakam Mustafa Karali, Ayvacık Garnizon Komutanı Olgun Parlar, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
