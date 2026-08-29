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Ayvacık'ta 10 Köye Yangın Söndürme Tankeri

Ayvacık'ta 10 Köye Yangın Söndürme Tankeri
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde orman yangınlarını önleme amacıyla 10 köye yangın söndürme tankeri kazandırıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangınlarını önleme amacıyla 10 köye yangın söndürme tankeri kazandırıldı.

Orman Genel Müdürlüğü ve Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yürütülen İklime Dirençli Ormancılık Projesi (İDOP) kapsamında orman köylerinde yangınlara karşı ilk müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi için Ayvacık ilçesinde 10 köye püskürtmeli su tankeri teslim töreni gerçekleştirildi. Programa Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Ayvacık Orman İşletme Müdürü Nurullah Karagöl, siyasi parti temsilcileri ve köy muhtarları katıldı.

Ayrıca hayırsever vatandaşlar tarafından Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne yapılan bağışlar ile alınan 2 adet, Köylere Hizmet Götürme Birliği bütçesi ile alınan 1 adet yangın söndürme tankerleri Büyükhusun, Korubaşı ve Gülpınar köylerine teslim edildi.

Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, su tankerinin özellikle yangının ilk anlarında yapılacak müdahalelerde önemli katkı sağlayacağını belirterek, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere ve hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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