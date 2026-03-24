Ayşe Tokyaz'nın kardeşi Esra Tokyaz'dan sanığa tepki

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davanın 4'üncü duruşması öncesi basın açıklaması yapan

kardeşi Esra Tokyaz sanığa tepki gösterdi.

Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davanın 4'üncü duruşması öncesi kardeşi Esra Tokyaz Küçükçekmece Adliyesi önünde basın açıklamasında bulundu.

Acılı kız kardeş Esra Tokyaz, "Cemil gücünü toplayıp öyle karşımıza çıkmak istiyordu, daha sevindireceğini söylüyordu, henüz sevindiremedi gücünü de toparlayamamış ki karşımıza bugün çıkamayacak. Oğuz yine aynı tehditlere devam etsin hatta bazı sanıkların avukatları kendi müvekkilleri dışında tüm sanıkları savunmaya da devam etsin. Biz hepimiz önceki duruşmada şahit olduk ve hepimiz tanığız, Cemil Koç üstümüze yürüyüp bize küfür ederken SEGBİS kaydı açılmadı ama umarım bu mahkemede SEGBİS kaydı açılır ve her şey bizim yaptıklarımızla değil de onun yaptıklarıyla zapta geçilir" diye konuştu. - İSTANBUL

