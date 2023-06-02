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Ayşe Kulin, Muratpaşalı Edebiyatseverlerle Buluştu

Ayşe Kulin, Muratpaşalı Edebiyatseverlerle Buluştu

Yerel Haberler

Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya Lisesi ve Mezunları Vakfı ile Antalya Kaleiçi Rotary Kulübü’yle birlikte düzenlediği ‘4 Mevsim 4 Yazar’ buluşmasının konuğu Ayşe Kulin oldu.

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya Lisesi ve Mezunları Vakfı ile Antalya Kaleiçi Rotary Kulübü'yle birlikte düzenlediği '4 Mevsim 4 Yazar' buluşmasının konuğu Ayşe Kulin oldu.

Antalya Lisesi ve Mezunları Vakfı ile Antalya Kaleiçi Rotary Kulübü'nün 'Okur Yazar Antalya' projesi kapsamında Muratpaşa Belediyesi iş birliğinde düzenlediği '4 Mevsim 4 Yazar' bulaşmasına; Türkiye'nin en çok okunan yazarlarından Ayşe Kulin konuk oldu.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen buluşmada Kulin, geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan 'Adı: Aylin', televizyona uyarlanan 'Gece Sesleri' ve 'Veda'yla devam eden yazım serüvenini edebiyatseverlerle paylaştı.

İlgi gören söyleşiyi, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal, gazeteci, yazar ve belgeselci Tuluhan Tekelioğlu da takip etti.

Kaynak: ANKA / Yerel

Ayşe Kulin Muratpaşa Türkiye Antalya Yerel Haberler

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