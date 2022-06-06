Aynı ilçede bazı köyleri sel basarken, bazı köyler ise yağmur duasına çıktı - Haberler

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Aynı ilçede bazı köyleri sel basarken, bazı köyler ise yağmur duasına çıktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aynı ilçede bazı köyleri sel basarken, bazı köyler ise yağmur duasına çıktı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bazı köyleri sel basarken, bazı köylerde ise vatandaşlar yağmur duasına çıkıyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bazı köyleri sel basarken, bazı köylerde ise vatandaşlar yağmur duasına çıkıyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde geçtiğimiz hafta bazı köyleri sel basmış ve ekili alanlarda ciddi oranda maddi hasar meydana gelmişti. Bu hafta ise yine Şuhut ilçesi Akyuva köyünde günlerdir yağmur yağmaması nedeniyle köylüler yağmur duasına çıktı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen yağmur duasında köy sakinleri ellerini semaya açtı.

Akyuva Köyü Muhtarı İsmail Karataş'ın yoğun girişimleri sonucunda köy sakinlerinin de destekleriyle gerçekleşen yağmur duasına,çok sayıda köylü vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde ki yağmur duası Şuhut Müftüsü Fatih Aytekin'in günün anlam ve önemine binaen konuşması ile devam etti. Akabinde yoğun bir katılımla gerçekleşen yağmur duası yapılan dua ile son buldu. Akyuva Köyü Muhtarlığı, Hayır Cemiyeti Başkanlığı ve köy sakinlerinin destekleriyle yağmur duasına katılan misafirlere ikramda bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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