Aylin Özsavaş, Turizm Acenteleri Başkanlığına Aday Oldu

Aylin Özsavaş, Turizm Acenteleri Başkanlığına Aday Oldu
Güncelleme:
Turizmci Aylin Özsavaş, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin 26'ncı Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayı olduğunu açıkladı. Özsavaş, sektörün sorunlarına çözüm odaklı yaklaşacaklarını ve 1618 sayılı yasanın revize edilmesi gerektiğini vurguladı.

Turizmci Aylin Özsavaş, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin 26'ncı Olağan Genel Kurulu'nda yapılacak seçimde başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Turizm sektöründeki sorunlara karşı çözüm odaklı olacaklarını kaydeden Özsavaş, "1618 sayılı yasayı ivedilikle revize etmemiz gerekiyor. Bu konunun da yasanın içerisinde yer alması ve bundan sonra seyahat acenteleri sadece kendisini değil vatandaşını da koruyacak şekilde revize edilmesini sağlayacağız" dedi.

Özsavaş, sektörün mevcut sorunlarına karşı çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyen güçlü bir kadro ile yola çıktıklarını kaydederek, "1991 yılından bu yana bu meslekte faaliyet sürdürüyorum. Artık kolları sıvadım. Başkan adaylığımı açıkladım. Bugün meslektaşlarımla bir araya geldim. Sorunlarımız var, bunları konuştuk. Yapacağımız projeleri anlattım. Çok az bir süre kaldı. 1618 sayılı yasayı ivedilikle revize etmemiz gerekiyor. Çünkü bu yasa ile birlikte hem aidatlarımızın düşürülmesi hem üyemizin kaçak faaliyetler karşısında mağdur edilmesinin önlenmesi ve üyeye daha fazla katma değer sağlayacak, aynı zamanda da vatandaşımızı koruyacak uygulamaları hayata geçirmek zorundayız. Şuanda acil olarak yapılması gereken konu sigorta ve teminat sistemini revize etmektir. Bu konunun da yasanın içerisinde yer alması ve bundan sonra seyahat acenteleri sadece kendisini değil vatandaşını da koruyacak şekilde revize edilmesini sağlayacağız" dedi.

Şuanda kendi üyesine seçim tarihini açıklamamış olan yönetim siyasetçilere davetiye verdiğini kaydeden Özsavaş, "Ama seçime gelecek kendi üyelerini bilgilendirmemişken genel kurulun yapılacağı yerde odaları kapatıyor. Yakın bölgedeki başka otellerde de başka ticari acenteler üzerinden odalar bloke edilerek rezervasyon sağlanıyor. Bu yarışa katılan bir muhalefet adayı olarak bana karşı yapılmış etik dışı bir davranıştır. Her şeyden önce bizim 24. Olağan Genel Kurulda alınmış bir kararımız var. Delegelerin almış olduğu bir karar var. Ne yazık ki 3 yıl önceki seçimde de bu kararı uygulamadılar. Bu demokratik bir seçime aykırı tutum" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
