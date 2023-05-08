AYESOB Başkanı Künkcü: 'Esnafımızın dertlerini aktardık'

Aydın'da esnaf odaları başkanları ile bir araya gelen AK Parti 28. Dönem Milletvekili Adayı Mustafa Savaş'a teşekkür eden AYESOB Başkanı Muhammed Ali Künkcü; "Esnafımızın dertlerini aktardık" dedi.

Genel seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler çalışmalarına aralıksız devam ederken, AK Parti 28. Dönem Milletvekili Adayı Mustafa Savaş, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (AYESOB) ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette esnaf odaları başkanları ile bir araya gelen Savaş; "Sürekli esnafımızın durumunda nasıl iyileştirmeler yapabiliriz, diye hep bunun üzerinde çalışıyoruz. Çünkü esnafımız bizim başımızın tacı. Ekonominin can damarı, dinamosu, motoru. Yirmi beş yıl görev yaptığım kurum dolayısıyla, esnafın sorunlarını bilen, dertlerini bilen, işini bilen bir kurumla tanışmış olmanın getirdiği o bilgiyle biz de hep sizin yanınızda olduk. Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da olmaya devam edeceğiz" dedi.

AYESOB Başkanı Muhammed Ali Künkcü ise Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) uygulanmasından, Bağ-Kur maaş düzenlemesi yapılmasından ve Sosyal Güvenli Kurumu borçlarının düşük faizli yapılandırmayla ödeme yoluna gidilmesinden çok memnun olduklarını belirterek "Ben şahsım ve kurumum adına yapılan hizmetlerden dolayı çok memnunum. Yeni seçim döneminde de biliyoruz ki bunları yine siz yapacaksınız, yaparsınız. Bir de Mustafa Savaş vekilimiz her zaman bizim yanımızda oldu. Esnafımızın dertlerini aktardık. Kendisi her zaman esnafın hem abisi hem arkadaşı oldu" dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti'li Savaş, esnaf temsilcilerinin taleplerini dinlerken, Esnaf Odası Başkanlarının ortak talebi ve sorunu ise Bağ-Kur düzenlemesi üzerine oldu.

Gerçekleşen ziyaretten memnun kaldıklarını belirten AYESOB Başkanı Künkcü ve diğer meslek odalarının başkanları, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'a teşekkürlerini iletti. - AYDIN