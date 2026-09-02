Aydıntepe'de 2026-2027 Eğitim Yılı Hazırlıkları Yerinde İncelendi
Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde denetledi. Sınıflar ve diğer alanlarda incelemeler yapan Bilgin, okul yöneticilerinden bilgi aldı. Yeni eğitim yılının öğrencilere daha iyi şartlarda başlaması için yapılan çalışmalar değerlendirilirken, Bilgin yeni dönemin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.
Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okullarda devam eden hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.
Okulları gezen Bilgin, sınıflar başta olmak üzere hazırlık çalışmaları yürütülen alanlarda incelemelerde bulundu. Bilgin, okul yöneticilerinden sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyaretlerde eğitim ortamlarının öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına daha iyi şartlarda başlamasına uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.
Bilgin, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve eğitim camiası için başarılı geçmesi temennisinde bulundu.