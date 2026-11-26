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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu tarafından düzenlenen 'Bir Sabah, Bir Dua, Bir Gönül Buluşması' programında öğrenciler, veliler ve öğretmenler sabah namazında bir araya geldi.

ÇEDES Projesi kapsamında Aydıntepe İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle gerçekleştirilen program, 'Birlikte Saf Tuttuk, Birlikte Sofra Kurduk' sloganıyla Yakutiye Camii'nde düzenlendi.

Programa katılan Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin, İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu, din görevlileri, öğrenciler, veliler ve öğretmenler sabah namazını hep birlikte eda etti.

Namazın ardından kurulan kahvaltı sofrasında öğrenciler, veliler ve öğretmenler bir araya gelerek sohbet etti. Cami cemaatinin de yer aldığı buluşmada beraberlik mesajları verildi.

Programın sonunda etkinliğe katılan öğrencilere, velilere, öğretmenlere, din görevlilerine ve cemaat mensuplarına teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı