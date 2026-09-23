Haberler

Aydıntepe'de şap aşılama çalışmaları Günbuldu ve Kavlatan dahil 7 köye ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydıntepe'de şap aşılama çalışmaları Günbuldu ve Kavlatan dahil 7 köye ulaştı
Güncelleme:
+21 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Aydıntepe'de 2026 sonbahar şap aşılama kampanyasında Günbuldu ve Kavlatan köylerinde büyükbaş aşılaması yapıldı. Bu çalışmayla ilçe genelinde aşı uygulanan köy sayısı 7'ye ulaştı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 2026 yılı sonbahar dönemi büyükbaş hayvan şap aşılama kampanyası kapsamında Günbuldu ve Kavlatan köyleri ile yaylalarında aşılama çalışması gerçekleştirildi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalara Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal da katıldı. Veteriner hekimler tarafından şap aşılamasının yanı sıra buzağı küpeleme ve programlı aşılama çalışmaları da yapıldı.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026 sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası kapsamında ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Günbuldu ve Kavlatan köylerindeki çalışmaların tamamlanmasıyla, Çayırköprü, Beşpınar, Sorkunlu, Suludere ve Çatıksu köyleriyle birlikte şap aşılama uygulaması yapılan köy sayısı 7'ye ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu

İstanbul'da sağanak yağış! Kimi çöp poşeti çekti, kimi tramvaya kaçtı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon

Dev derbide 13 sayı fark! İşte kupayı müzesine götüren takım
Kanada'dan Filistin'e 100 milyon dolarlık dev destek

Başbakan BM kürsüsünden açıkladı: Filistin'e dev destek

Marmaris'te Rusya'nın aradığı organize suç örgütü üyesi yakalandı

Rusya her yerde arıyordu, Türkiye'de yakalandı
Erdoğan BM'de konuşurken skandal görüntü! Şara telefonundan başını kaldırmadı

Skandal görüntü! Erdoğan konuşurken telefonundan başını kaldırmadı
Süper Lig'de 1.66 milyar Euro'luk facia

Süper Lig'de 1.66 milyar Euro'luk facia
İstanbul'da sabah çilesi! Trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı

Yağmur İstanbul trafiğini vurdu! Yoğunluk yüzde 71
Galatasaray'a Singo şoku! Yine kötü haber geldi

Eyvahlar olsun! Galatasaray'a yine kötü haber geldi