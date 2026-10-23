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Aydıntepe'de Kaymakam Deniz Yıldırım muhtarlarla istişare toplantısı yaptı

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Aydıntepe'de Kaymakam Deniz Yıldırım muhtarlarla istişare toplantısı yaptı
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde Kaymakam Deniz Yıldırım, mahalle ve köy muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda altyapı, güvenlik ve vatandaş talepleri görüşülürken kamu hizmetlerinin verimliliği ve köylerdeki sorunların çözümü için iş birliği vurgulandı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, muhtarların talep ve beklentilerinin dinlendiği istişare toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Deniz Yıldırım, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarını görüştü.

Toplantıda, altyapı, güvenlik ve vatandaşlardan gelen talepler üzerinde duruldu. Kamu hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi ve köylerde karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhtarların yerleşim yerlerindeki ihtiyaçları doğrudan aktarma fırsatı bulduğu toplantıda, kurumlar ile yerel yönetimler arasındaki iletişim ve iş birliğinin önemi de vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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