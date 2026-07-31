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Aydıntepe’de ikinci tur buzağı küpeleme ve aşılama çalışmaları tamamlandı

Aydıntepe’de ikinci tur buzağı küpeleme ve aşılama çalışmaları tamamlandı
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Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde, 2026 yılı Hayvan Sağlığı Programı kapsamında yürütülen ikinci tur buzağı küpeleme ve programlı aşılama çalışmaları tamamlandı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, 2026 yılı Hayvan Sağlığı Programı kapsamında yürütülen ikinci tur buzağı küpeleme ve programlı aşılama çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar, ilçeye bağlı 23 köy ve 4 mahallede gerçekleştirildi.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar ile yıl içerisinde doğan buzağıların büyük bölümü kayıt altına alındı, programlı koruyucu aşı uygulamaları eksiksiz şekilde uygulandı. Çalışmalarla hem hayvan sağlığının korunmasına hem de hayvancılık işletmelerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlandı.

Küpeleme ve aşılama çalışmalarıyla üreticilerin tarımsal destekleme ödemelerinden yararlanmasına imkan sunuluyor, bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele ediliyor. Hayvancılığa ilişkin verilerin güncellenmesiyle ilçe genelindeki hayvancılık altyapısının planlaması yapılıyor ayrıca kayıp ve çalıntı hayvanların tespiti kolaylaştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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