Aydıntepe'de Güvenlik ve Sağlık Çalışanlarının Bayramı Kutlandı

Aydıntepe'de Güvenlik ve Sağlık Çalışanlarının Bayramı Kutlandı
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Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, bayramda görev başında olan güvenlik güçlerine ve sağlık çalışanlarına ziyaret ederek bayramlarını kutladı ve teşekkür etti.

Aydıntepe'de görevi başında bulunan güvenlik güçlerinin, sağlık çalışanlarının bayramı kutlandı.

Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, bayramda görevi başında olan güvenlik güçlerini, sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Kaymakam Böçkün, vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yapan kahraman güvenlik güçlerinin, nöbet tutan sağlık çalışanlarının bayramını kutladı. Mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini sürdüren tüm güvenlik, sağlık personelinin bayramını tebrik eden Böçkün, fedakarca yürüttükleri hizmetler için teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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