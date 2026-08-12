Aydıntepe'de Zafer Bayramı Voleybol Turnuvası Başvuruları Yarın Sona Eriyor

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek voleybol turnuvası başvuruları yarın sona erecek.

Aydıntepe Kaymakamlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında voleybol turnuvası organize edilecek. Turnuvaya, ilçe halkının yanı sıra köy muhtarlıkları ve kamu kurumlarında görev yapan personel katılabilecek.

Başvuruların Aydıntepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne yapılacağı, müracaatların 13 Ağustos Perşembe günü saat 17.00'ye kadar kabul edileceği kaydedildi.

Vatandaşların bir araya gelerek vakit geçirmesine ve sportif faaliyetlere katılımın artmasına katkı sağlayacak müsabakalar, Aydıntepe kapalı spor salonunda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı