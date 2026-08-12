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Aydıntepe'de Zafer Bayramı Voleybol Turnuvası Başvuruları Yarın Sona Eriyor

Aydıntepe'de Zafer Bayramı Voleybol Turnuvası Başvuruları Yarın Sona Eriyor
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenecek voleybol turnuvası için başvurular yarın saat 17.00'de sona erecek. İlçe halkı, köy muhtarlıkları ve kamu personelinin katılabileceği turnuva, kapalı spor salonunda oynanacak ve başvurular Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne yapılacak.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek voleybol turnuvası başvuruları yarın sona erecek.

Aydıntepe Kaymakamlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında voleybol turnuvası organize edilecek. Turnuvaya, ilçe halkının yanı sıra köy muhtarlıkları ve kamu kurumlarında görev yapan personel katılabilecek.

Başvuruların Aydıntepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne yapılacağı, müracaatların 13 Ağustos Perşembe günü saat 17.00'ye kadar kabul edileceği kaydedildi.

Vatandaşların bir araya gelerek vakit geçirmesine ve sportif faaliyetlere katılımın artmasına katkı sağlayacak müsabakalar, Aydıntepe kapalı spor salonunda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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