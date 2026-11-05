Aydıntepe’de camilerde haftalık sohbet ve ders programı düzenleniyor

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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, vatandaşlara yönelik haftalık sohbet ve ders programı düzenleniyor. İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan program kapsamında farklı camilerde ilmihal ve tefsir dersleri veriliyor.

Haftalık programın pazartesi günü Yakutiye Camii'nde, salı günü Şehit Oktay Camii'nde, çarşamba ve perşembe günleri ise Bilal-i Habeşi Camii'nde yapılacağı duyuruldu.

Pazartesi, salı ve perşembe günleri öğle namazından önce Vaiz Furkan Yıldırım tarafından ilmihal (fetva) dersleri verilecek. Aynı günlerde ikindi namazından önce yine Yıldırım tarafından tefsir dersleri gerçekleştirilecek.

Çarşamba günü öğle namazından önce Bilal-i Habeşi Camii'nde düzenlenecek tefsir dersine ise Aydıntepe İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu katılacak.

Aydıntepe İlçe Müftülüğü, haftalık sohbet ve ders programına tüm vatandaşları davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı