Aydıntepe’de 2026 sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası başladı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 2026 yılı sonbahar dönemi büyükbaş hayvan şap aşılama kampanyası Çayırköprü köyünde başladı. İlçe genelindeki köy ve mahallelerde yürütülecek uygulama, 14 Eylül-13 Kasım 2026 tarihleri arasında sürdürülecek.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kampanya kapsamında büyükbaş hayvanların bulunduğu işletmelerde aşılama yapacak. Çalışmaların aksamadan yürütülebilmesi için yetiştiricilerden hayvanların bağlı ve aşıya hazır halde bulundurulması istendi.

Hayvan sağlığının korunması ve yetiştiricilerin üretim süreçlerinin güvenli şekilde sürdürülmesi amacıyla çalışmaların titizlikle devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı