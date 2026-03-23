Aydınlı genç aşçılar Avrupa sahnesinde gururlandırdı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Hırvatistan'da düzenlenen uluslararası gastronomi festivalinde toplam 9 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Hırvatistan'ın Braç Adası'nda gerçekleştirilen ve Akdeniz ile Avrupa'nın en prestijli mutfak yarışmaları arasında gösterilen 21. Biser Mora Uluslararası Gastronomi Festivali'ne katılan Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Erasmus+ 'Tarihin Sofraları' projesi kapsamında Aydın'ı ve Türkiye'yi temsil eden öğrenciler, danışman öğretmenler Sibel Çetin, Tuğba Güngörmüş ve Selen Saran Tilkin rehberliğinde yarışmalara katıldı. Uluslararası arenada sergiledikleri performansla toplam 9 madalya kazanan ekip, büyük bir başarıya imza attı. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, öğrencilerin elde ettiği başarının gurur verici olduğu belirtilerek, "Uluslararası arenada sergiledikleri bu üstün performans için öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
