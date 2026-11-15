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Aydınlı iş insanı Tevfik Özalp, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

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Aydınlı iş insanı Tevfik Özalp, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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Aydın'ın tanınmış iş insanlarından Hacı Tevfik Özalp, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Bedir Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Şahnalı Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedilecek.

Aydın'ın tanınmış isimlerinden Hacı Tevfik Özalp, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özalp'in cenazesinin bugün ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Aydın sanayisinin köklü kuruluşlarından Alpler Ziraat Aletleri'nin sahiplerinden Hacı Emin Özalp'in oğlu olan Hacı Tevfik Özalp, kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Evli ve çocuk sahibi olan Özalp'in vefat haberi, ailesi, yakınları ve iş insanları arasında üzüntüyle karşılandı. Özalp'in cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Bedir Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından kaldırılarak Şahnalı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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