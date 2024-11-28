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Aydın Yeşilay Danışmanlık Merkezi, 793 Danışana Destek Oldu

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Aydın Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), 2019'dan bu yana alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele eden 793 kişiye ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağladı. Merkez, çocuklar ve gençler için farkındalık oluşturma amacıyla çeşitli programlar ve etkinlikler düzenliyor.

Aydın Yeşilay Danışmanlık Merkezi bağımlılıkla mücadelede 793 danışana destek oldu

AYDIN - Aydın Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), 2019 yılından bu yana alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele ederek 793 danışana destek oldu. Aydın'ın Efeler ilçesinde yer alan merkez, 2 psikolog, 1 sosyal hizmet uzmanı ve 1 halkla ilişkiler uzmanından oluşan deneyimli ekibiyle vatandaşlara ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sunuyor. YEDAM, bağımlılıkla mücadelede önemli bir rol üstlenerek, başvuran kişilerin sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı oluyor.

Aydın Şube Başkanı Sencer Gündüz, Yeşilay'ın ülke genelindeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı ile alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarına karşı farkındalık oluşturulmasını hedeflediklerini belirten Gündüz, "Bu programla, çocuklar ve gençlerin bağımlılık konusunda bilinçlenmesi sağlanarak, bağımlılıkla mücadeleye katkı sağlanıyor. Bu program çerçevesinde bugüne kadar 14 milyon öğrenci ve 3 milyon yetişkine ulaşıldı. Ayrıca, Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı ve Yeşilay Yaşam Becerileri Programı gibi projelerle gençlerin bağımlılık riskinden uzak bir yaşam sürmeleri sağlanıyor" dedi.

Yeşilay'ın "Bırakabilirsin" mobil uygulaması, 14 Ekim 2024 itibarıyla 226 bin 500 kişi tarafından indirildiğini kaydeden Başkan Gündüz, ayrıca Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması, Yeşilay Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Yeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması, Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası ve Yeşilay Zümrüdüanka Ödülleri gibi etkinliklerle bağımlılıkla mücadeleye katkı sunduklarını ifade etti.

Ücretsiz danışmanlık ve aile desteği

Aydın Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin Halkla İlişkiler Uzmanı Ezgi Çatalkaya, "Biz Aydın Yeşilay Danışmanlık Merkezi olarak 2019 yılından itibaren tütün, alkol, madde, internet ve kumar oynama ile ilgili sorun yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda aile ve yakınlarına destek vererek, bozulan yaşam düzenin onarılmasını ve ilişkilerinin sağlıklı devam etmesini destekliyoruz. 12 yaş üzerindeki kişilere, gizlilik esasına bağlı kalarak çalışılmaktadır. Hizmetlerimiz ücretsizdir. Çevrenizde bağımlı olduğundan şüphelendiğiniz kişiler varsa 115 Yeşilay Danışmanlık Merkezi danışma hattını arayabilirsiniz" dedi.

Yeşilay'ın, bir asrı aşkın deneyimiyle "Bağımsızlık Seferberliği"ni başlatarak, ülke genelinde bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.

Aydın Yeşilay Danışmanlık Merkezi, 793 Danışana Destek Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN FIRAT - Yerel
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