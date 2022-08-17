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Aydın yerel haberleri | Rahvan at yarışlarının aranan jokeyi Aydın bu sefer üzdü

Aydın yerel haberleri | Rahvan at yarışlarının aranan jokeyi Aydın bu sefer üzdü

Yerel Haberler

Aydın haber... Aydın'ın Karacasu ilçesinde rahvan at yarışlarında sayısız ödül sahibi olan ve çevresinde 'Atçı İsmail' olarak bilinen 85 yaşındaki jokey İsmail Aydın hayatını kaybetti.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde rahvan at yarışlarında sayısız ödül sahibi olan ve çevresinde 'Atçı İsmail' olarak bilinen 85 yaşındaki jokey İsmail Aydın hayatını kaybetti.

Rahvan at yarışlarının ödüllü jokeyi İsmail Aydın, 13 yaşında başladığı biniciliği birkaç yıl öncesine kadar sürdürdü. Rahvan at yarışlarının geleneksel olarak yapıldığı 1970'li yıllarda Karacasu'da nam salan Aydın, Ege Bölgesi'nin en gözde jokeylerinden olup uzun yıllar birinciliği elden bırakmadı. Karacasu'da bu gelenek tarihe karışsa da başka il ve ilçelerde yapılan yarışmalara katılmaya devam eden Aydın, sahibi olduğu Kurtkapan, Demirayak, Isırgan gibi isim yapmış atlarıyla hafızalara kazındı.

Girdiği yarışlardan sayısız ödülle ilçeye dönen Aydın, son 6 aydır yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yatağa mahkum olarak yaşıyordu. Durumu ağırlaşan Aydın sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Aydın'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere rahvan at yarışı camiasında da büyük üzüntü oluşturdu. Aydın'ın cenazesinin ikindi namazına müteakip Çarşı Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Hacıhıdırlar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Aydın Karacasu Aydın Yerel Haberler

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