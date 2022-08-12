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Aydın yerel haberleri: Germencik Belediyesi Ortaklar'da Aşure Hayrı Yaptı

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Aydın yerel haberleri: Germencik Belediyesi Ortaklar'da Aşure Hayrı Yaptı

Aydın yerel haberine göre Germencik Belediyesi Muharrem ayı vesilesiyle aşure dağıtımlarını sürdürüyor.

Germencik Belediyesi Muharrem ayı vesilesiyle aşure dağıtımlarını sürdürüyor.

Germencik ilçe merkezinde aşure hayrı yapan Germencik Belediyesi, bugün de Ortaklar Mahallesi'nde aşure dağıtımı yaptı. Yoğun ilgi gören aşure hayrına Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş de katılarak vatandaşlara aşure ikram etti. Aşure hayrından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve belediye personellerine teşekkür etti.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Germencik Belediyesi olarak Muharrem ayı vesilesiyle aşure dağıtımımızı bugün de Ortaklar Mahallemizde gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunduk. Bu vesileyle Mübarek Muharrem ayının sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.

ANKA / Yerel

Fuat Öndeş Germencik Ortaklar Yerel Haberler

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