AYDIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 100'ÜNCÜ YILINI KUTLADI

AYDIN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü top atışı, efelerin zeybek gösterisi ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Aydın'ın 7 Eylül 1922 yılında düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Atatürk Kent Meydanı'nda tören düzenlendi.Törene Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan, Aydın Garnizon Komutanı Personel Albay Hakkı Haktan Armağan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, ilçe belediye başkanları, siyasi parti başkanları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Atatürk Anıtına çelek sunuldu. Tören 3 pare top atışı ve zeybek gösterisiyle devam etti.

'BUGÜN AYDIN'IN ÖZGÜRLÜK GÜNÜDÜR'

Aydın Büyük Şehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu törendeki konuşmasında, "Bugün Aydınımızın 100'üncü kurtuluş yıl dönümünü kutluyoruz. 7 Eylül, bu toprakların hürriyet tutkusudur. Bağımsızlığa olan inanç, efelerin azmi ve yurt sevdasıdır. Bugün Aydın'ın özgürlük günüdür. Milli mücadele ateşinin yakıldığı toprakların kurtuluşunun gururunu ve onurunu birlikte yaşıyoruz. Bu eşsiz kurtuluş mücadelesinde Aydın onurlu direncinin yaşandığı ve iki kez işgalden kurtulan tek şehirdir. Bizler Aydın sancağında düşmana ilk dur diyen Çete Ayşe, Yörük Ali Efe ve Demirci Mehmet Ege gibi milli mücadele kahramanlarının torunlarıyız. Atalarımızla gurur duyuyor ve onları her zaman minnet duygularımızla anıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Aydın'ın 100'üncü kurtuluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Orkestrası sunumunun ardından efelerin zeybek gösterisi yoğun alkış aldı. Protokol üyeleri daha sonra Abide Şehitliği ve Çanakkale Şehitlik Abidesi'ne karanfil bırakıp, şehitler için dua etti.